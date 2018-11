Il Pianura adesso sogna in grande

Il Pianura è una delle new entry di questo campionato di Prima Categoria, visto che è stato ripescato dalla Seconda. Si sapeva che non sarebbe stato affatto facile competere con molte squadre attrezzate per il salto in Promozione. Nella prime due giornata infatti sono arrivati una sconfitta e un pareggio, poi il cambio di rotta, che ha portato alle due vittorie consecutive. La formazione napoletana sogna in grande, anche perchè la vetta è distante solamente tre punti. Tutto ciò è stato possibile anche dall'entrata in società della famiglia Di Costanzo, titolari dell'impresa edile Sivisa, che ora lavorano braccio a braccio con lo staff del presidente Petra. A dicembre riaprirà il mercato, sicuramente la società pianurese non si farà cogliere impreparata.

