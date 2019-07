Il Portici porta a casa il centrocampista Arario

La SSD Portici rende noto a tutti i tifosi e agli organi di stampa, di aver raggiunto l'accordo con il calciatore Alan Arario.

Arario, centrocampista classe 1995, nato a Buenos Aires, in Argentina inizia a giocare a calcio con il River Plate. Nel 2011 a 14 anni si trasferisce all'Atletico Madrid. Ritornato in Argentina decide di non rinnovare e viene acquistato da Walter Sabatini alla Roma.

Nel 2015 si trasferisce al Vélez Sarsfield con cui esordisce in Superliga. In seguito si trasferisce al Palestino, Serie A Cilena.

Torna in Italia alla Vibonese con cui segnerà il rigore decisivo per la promozione in Lega Pro, prima di indossare nell'ultima stagione la maglia del Nardò. La società e tutto l'apparato dirigenziale fanno un grande in bocca al lupo al neo acquisto porticese.

UFFICIO STAMPA PORTICI

© RIPRODUZIONE RISERVATA