Il Portici punta in attacco su Fabrizio Guarracino

Fabrizio Guarracino è un nuovo attaccante del Portici. Il giocatore è stato acquistato dalla Turris, dove ha giocato la scorsa stagione, segnando sei gol, pur non trovando molto spazio. Quest'anno sarà, probabilmente, il centravanti titolare del Portici di Mauro Chianese. Nella stagione 2017/18 il giocatore segnò un gol importante in una gara dei play out contro l'Aversa. Ora, è pronto a segnare tanti gol con la maglia del Portici.

