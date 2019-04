Il rush finale del Santa Maria

A due giornate dalla fine del campionato il Santa Maria mantiene la vetta nel campionato di Seconda Categoria, girone H. La capolista dispone di due punti di vantaggio (56 punti) sulla seconda che è rappresentata dalla compagine Prepezzanese. La prima della classe ha avuto un ruolino di marcia di tutto rispetto: infatti ha collezionato su 24 partite disputate 17 vittorie, 5 pareggi e due sole sconfitte. I numeri quindi certificano la programmazione del club e sono la testimonianza del presente radioso di questa squadra. Inoltre il Santa Maria è riuscita a segnare per 55 volte in questo campionato mentre ha raccolto la palla in fondo al sacco per 29 volte.

