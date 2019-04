Il San Giorgio va di scena al Vallefuoco per sfidare l'Afro Napoli

Il San Giorgio si trova in nona posizione con 34 punti frutto di 7 vittorie, 13 pareggi e 9 sconfitte. Nell'ultima partita i granata hanno vinto col punteggio finale di 4-1 sull'Aversa Normanna. Nel prossimo turno la formazione granata sfiderà in trasferta l'Afro Napoli che staziona al quinto posto in classifica e che ripone ancora alcune speranze per i playoff. Il San Giorgio ha realizzato 32 reti mentre invece invece ne ha subite 33.

