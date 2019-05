Il Polisportiva Santa Maria 1932 risponde con un comunicato ufficiale alle notizie circolate stamattina in cui si diceva che la società era interessata ad acquistare il titolo sportivo della Gelbison. Ecco la nota: «Abbiamo appreso stamane, dal web, tra lo stupore, la notizia dell’interessamento della Polisportiva Santa Maria 1932 all’acquisizione del titolo sportivo della Gelbison, società cilentana che milita nel campionato di serie D. Mi preme, quindi, in qualità di presidente, smentire categoricamente una notizia non veritiera, in quanto la nostra società non è stata mai interessata, e non lo è tuttora, ad acquisire il titolo della Gelbison, con cui non c’è alcuna trattativa. Siamo tra i club più longevi della Campania, nel 2022 taglieremo il traguardo dei novanta di storia, ragion per cui abbiamo un’identità fortemente radicata con il nostro territorio e con la nostra gente che va al di là della categoria di appartenenza. La D è sicuramente uno degli obiettivi societari, che proveremo a raggiungere sul campo, con la nostra matricola e con la nostra gloriosa maglia giallorossa. In merito alla Gelbison, posso semplicemente augurare al club cilentano, con cui ci sono stati sempre ottimi rapporti di amicizia, di riuscire a mantenere il titolo e la categoria, così da ritrovarci magari da avversari in D nei prossimi anni.

