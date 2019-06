Il Saviano riparte dai senatori

Il Saviano, in vista della prossima stagione, conferma l'intero staff.

La società neroverde, per la quinta stagione consecutiva sarà guidata dal presidente Giuseppe De Falco che ha voluto confermare l’intero staff dopo l’ottima stagione in Promozione conclusa al quinto posto in piena zona playoff per l’Eccellenza. Queste le cariche confermate in vista della stagione 2019/2020 in casa neroverde:

Presidente: De Falco Giuseppe

Vicepresidenti: Ambrosino Gerardo, Del Vecchio Luca, Mazzocca Antonio

Consiglieri: Allocca Giuseppe, Ambrosino Felice, Ambrosino Pasquale, Bruscino Paolo, Carrella Raffaele, Ciccone Francesco, Falco Gennaro, Giugliano Francesco, Mazzocchi Antonio, Napolitano Antonio, Rainone Felice, Strocchia Carmine, Strocchia Luigi, Strocchia Pasquale, Tufano Saverio, Vitale Salvatore

Direttori Generali: Tufano Franco, Volpe Raffaele

Segretario: Benvoluto Ottavio

Cassiere: Strocchia Gino

Direttore Sportivo: Simonelli Vincenzo

Responsabile Marketing: Amato Nicola

Responsabili Settore giovanile e scolastico: Amato Alessandro, Gaita Rossano, Tafuri Giuseppe.

Responsabile impianto sportivo “Peppino Pierro”: Perretta Alfonso

Responsabile Under 19: Russo Francesco

Responsabile area tecnica: Rainone Michele

Responsabile addetto agli arbitri: Strocchia Felice.

Addetto stampa e pubbliche relazioni: Calvelli Christian

Responsabili e curatori pagina Facebook: Falco Diamante, Mazzocca Francesco

