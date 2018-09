Il Sorrento sfida il Nola per fare il bis dopo la Coppa

Il Sorrento torna ad affrontare i bianconeri per la seconda volta in pochi giorni. Ma il tecnico dei rosseneri ha proprio affrontato questo tema. «C’è poco da nascondersi con il Nola, l’anno scorso ci siamo sfidati quattro volta, quest’anno credo saranno sette. Conosco bene il tecnico dei bianconeri, la società è importante e i giocatori sono tutti affermati nel panorama calcistico campano e qualcuno anche a livello nazionale. Se non ci fossimo conosciuti allora avremmo avuto vantaggi e svantaggi. Sicuramente anche loro hanno fatto riposare gli elementi più affidabili e domenica (domani, ndr) ci aspetta una partita diversa rispetto a quella di Coppa. Lo spero soprattutto per il mio undici dal punto di vista dell’approccio e della qualità del gioco».

© RIPRODUZIONE RISERVATA