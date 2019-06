Il titolo del Ponticelli va in direzione di Ercolano

Alla fine è diventata cosa fatta: il Ponticelli trasloca ad Ercolano. Il titolo di Promozione della società biancorossa si trasferisce nell'Ercolanese che di fatto risorge. A confermare quanto detto è il direttore Angelo Esposito che non solo dà l'annuncio ma motiva anche la scelta effettuata: «Da oggi traslochiamo per andare ad Ercolano. È dal mese di dicembre che optiamo per questa decisione e dopo aver avuto diversi contatti abbiamo rimandato il tutto a fine stagione. Ci siamo resi conto di essere arrivati al culmine delle nostre possibilità e avevamo bisogno di un partner per incrementare il nostro livello»

