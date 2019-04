Il Tufara Valle sfida il San Leucio del Sannio

Il Tufara Valle è capolista del campionato di Seconda Categoria nel girone B con 58 punti. La squadra ha ottenuto 18 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte realizzando 63 reti mentre invece ha raccolto la palla in fondo al sacco per 24 volte. Tra il Tufara Valle e Rione Libertà (53 punti) ci sono cinque punti di differenza. Nel prossimo turno di campionato il Tufara Valle sfiderà in casa il San Leucio del Sannio che si trova al quarto posto con 47 punti frutto di 15 vittorie, due pareggi e sette sconfitte con la realizzazione di 61 reti e 32 gol subiti.

