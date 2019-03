Insulti sessisti, Annalisa in campo: assistente nel match di cartello

di Nello Fontanella

Annalisa Moccia raddoppia. Non lascia. Per lei designazione di livello, sabato 30 marzo sarà primo assistente dell'arbitro Gianluca Andolfi nella gara Polisportiva Santa Maria Cilento-Virtus Avellino 2013, valevole quale 14^ giornata del girone B dell'Eccellenza Campania. A completare la terna il secondo assistente Riccardo Marcone della sezione di Nocera Inferiore.



Partita di cartello dunque, perchè in caso di vittoria, i cilentani (54 punti) potrebbero agganciare in testa alla classifica la capolista San Tommaso Calcio (56 punti) che ospita l'Agropoli, terzo a pari punti con la Polisportiva Santa Maria Cilento. Insomma un incrocio di gare che potrebbe stravolgere la parte alta della classifica del girone.



Dunque immediata risposta dell'Associazione arbitri dopo gli insulti e le offese rivolte ad Annalisa, assistente di linea del campionato di Eccellenza e ritenuta tra i migliori dieci in assoluto in Campania. Intanto gli attestati di solidarietà per l'assistente della sezione di Nola non si fermano. Dopo la foto delle donne arbitro impegnate a Doha nella preparazione in vista dei mondiali di calcio femminile con due cartelli - «Noi stiamo con Annalisa, orgogliose di essere arbitri, Forza Annalisa» - pubblicata dalla Fifa sul profilo tweet ufficiale, il sostegno di Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, e i messaggi del governatore Vincenzo De Luca e del sottosegretario alla presidenza del Consiglio di Giancarlo Giorgetti, anche l'Università Parthenope di Napoli, dove la Moccia si è laureata in scienze motorie, si è schierata al fianco della giacchetta rosa: «Esprimiamo la nostra totale e sentita solidarietà ad Annalisa Moccia, aggredita verbalmente mentre svolgeva con professionalità il suo lavoro. Conosciamo molto bene Annalisa, laureatasi in Scienze Motorie per la prevenzione e il benessere all’Università Parthenope. Sono stati proprio l’impegno e lo studio profusi durante il suo percorso universitario a portarla a raggiungere significativi traguardi». «È vergognoso – aggiungono poi la prof Maria Luisa Iavarone, anche presidente dell’Associazione Artur, e la prof Giuliana Valerio, tutor della tesi di Laurea dell’assistente arbitrale – che ancora oggi si possano verificare episodi di tale gravità che ledono la persona non solo nella sua professionalità ma anche e soprattutto nel proprio intimo. Questi atti vanno condannati con forza perché sono le spie preoccupanti di una mentalità che ancora non è stata sconfitta. Un plauso – concludono le professoresse - va all’Ordine dei Giornalisti per aver immediatamente sospeso il giornalista che, con il suo atteggiamento, offende i suoi tanti colleghi che lavorano ogni giorno con passione e professionalità».



E il vicepresidente della Camera Mara Carfagna ha già invitato Annalisa a Roma per esprimerle da vicino sostegno e solidarietà.

