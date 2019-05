L'Agropoli continua la corsa alla D: ​sconfitta l'Audax Cervinara 1-0

di Gerardo Lobosco

Anche in questa stagione di eccellenza l'Agropoli dopo aver fallito la scalata in serie D nella regular season ci sta riprovando attraverso i play off e la prima missione da parte dei Delfini è stata centrata, infatti la formazione dei presidenti Cerruti e Puglisi, ha superato la fase regionale vincendo dapprima con la Costa d'Amalfi e oggi nella finale con gli irpini dell'Audax Cervinara. Per l'Agropoli del tecnico Gianluca Esposito, la rete decisiva è stata siglata da Capozzoli, al 34' della prima frazione favorita da un erore del portiere irpino Stasi. E grazie a questo successo di misura 1-0 l'Agropoli si guadagna l'accesso alla fase nazionale dove troverà sulla sua strada una compagine molisana che verrà fuori dagli scontri play off che al momento vedono in corsa: Roseto, Bojano, Sesto Campano e Venafro. Grande entusiasmo in casa dei delfini che credono nella scalata in serie D.

© RIPRODUZIONE RISERVATA