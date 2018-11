L'Agropoli sbanca il Comunale di Palma

L'Agropoli vince in trasferta per 3-2 sul campo della Palmese e accede alle semifinali di Coppa Italia Dilettanti dopo il pareggio interno (1-1) dell'andata al Guariglia. La squadra di Polverino sblocca subito il match al 21' con Pascual che beffa Cibelli. Il secondo goal dei delfini arriva al 29' con Capozzoli che a tu per tu con l'estremo difensore avversario non sbaglia. I padroni di casa accorciano le distanze nella ripresa al 4' con Sorriso che si scatena tanto che firma la doppietta personale al 23'. Quando la partita sembrava incanalata verso il pari ecco che l'Agropoli firma il controsorpasso con Jodi che si regala una mastodontica rovesciata al minuto 70.

© RIPRODUZIONE RISERVATA