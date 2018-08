Agropoli torna sperare nella serie D: la sentenza del Tar il 13 settembre

di Gerardo Lobosco

Quando sembrava tutto svanito ecco che per l'Agropoli si riaprono nuovamente le speranze di ritornare in serie D dopo aver fallito la scalata sul campo.. Ad alimentare le speranze del club tirrenico ci ha pensato la Lega Dilettanti che ha deciso di attendere l'esito del Tar che si pronncerà il 13 settembre sui ricorsi di Como e Santarcangelo che chiedono la riammissione in serie C e se i due ricorsi dovessero essere accolti si aprirebbero le porte della serie D per l'Agropoli, che in questo fine settimana non scenderà in campo nella Coppa Italia di eccellenza e non giocherà la prima di campionato in programma il 9 settembre proprio in attesa del verdetto del Tribunale amministrativo del Lazio. Intanto la squadra prosegue la preparazione agli ordini del tecnico Gianluca Esposito.

