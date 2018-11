L'Audax Cervinara asfalta la Polisportiva S.Maria

Nel ritorno dei quarti di Coppa Italia Dilettanti, l'Audax Cervinara vince in trasferta per 1-0 contro la Polisportiva S. Maria e approda in semifinale dove sfiderà l'Agropoli. La squadra di mister Iuliano ha la meglio sui padroni di casa grazie alla marcatura di Fusco siglata al 28' della prima frazione di gioco sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Questo risultato si va ad aggiungere a quello dell'andata dove anche dinanzi ai propri tifosi la compagine biancoazzurra aveva vinto 3-0 contro la formazione di Pirozzi con le reti Brogna, Russolillo e Befi. E pensare che la Polisportiva S. Maria ha provato a giocarsi le sue chance nel match di ritorno ma il goal di Fusco ha tagliato loro le gambe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA