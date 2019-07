L'Ischia mette a segno 6 colpi

Tempo di ufficialità in casa Ischia. La compagine del presidente D’Abundo ha messo nero su bianco a 6 operazioni di mercato insieme al consulente di mercato Peppe Scotti. In attacco arriva Ciro Iattarelli, classe ’94 ex Virtus Avellino, in difesa Matteo Trani difensore centrale ex Procida, a centrocampo Checco Arcamone (ex Barano), Ciro Saurino (ex Procida), il terzino Mario Pistola (ex Barano) e il centrocampista Mario Sogliuzzo ex Portici e Sorrento. Una giornata da ricordare per gli isolani che stanno mettendo le basi per una stagione importante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA