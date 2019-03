La Nocerina piega il Nola nel test amichevole che si è tenuto oggi. In gol per i molossi Pecora, Ferraioli e Giorgio. La Nocerina è stata brava a rimontare un risultato complicato: il primo tempo si era chiuso con il Nola in vantaggio grazie ai gol di Lippiello e Napolitanto. La gara è terminata 3-2 per i rossoneri.

