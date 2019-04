La situazione attuale del Real Pertosa

Il Real Pertosa si trova all'undicesimo posto con 27 punti frutto di 8 vittorie, 3 pareggi e 13 sconfitte con la realizzazione di 53 reti mentre invece ha raccolto la palla in fondo al sacco per 52 volte. La squadra ha sette punti di vantaggio sulla dodicesima che è l'Ursentina (20 punti). Nell'ultimo turno di campionato il Real Pertosa ha perso per 4-3 in casa contro l'Acerno che si trova al quinto posto in classifica con 39 punti. Nel prossimo turno di campionato il Real Pertosa sfiderà in trasferta lo Sporting Giffoni che si colloca al terzo posto in graduatoria e che dispone di 41 punti conseguenza di 12 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte.

