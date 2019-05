La Turris rischia di giocare senza i suoi tifosi

TORRE DEL GRECO. "La Asd Turris Calcio - recita un comunicato stampa diffuso via Facebook - comunica che in data odierna è stata disposta da parte degli organi comunali di settore, l'avvio del procedimento di revoca della licenza a disputare le gare in presenza di pubblico allo stadio "A.Liguori". Questa decisione è l'ennesima batosta che si abbatte su una società che fino ad oggi ha fatto di tutto per preservare il diritto dei suoi tifosi e della città di poter aver modo di sostenere la propria squadra. La gara più importante dell'anno non si può disputare a Torre del Greco. La società corallina proverà a tutelarsi nelle sedi opportune ma qualora dovesse perdurare tale situazione, valuterà la possibilità di non far scendere in campo la squadra per la finale playoff in programma domenica prossima. Nelle prossime ore si provvederà ad informare la Lega Nazionale Dilettanti della situazione in atto".

© RIPRODUZIONE RISERVATA