Latina-Avellino: il comunicato del club biancoverde

In merito alla gara Latina - Avellino, valevole per l'ultima giornata di LND, girone G, il club biancoverde sui suoi canali ufficiali attraverso un comunicato ufficiale si rivolge ai propri tifosi: «La Calcio Avellino SSD invita i propri tifosi e tutte le parti interessate ad attendere le comunicazioni ufficiali da parte della società ospitante relative alla messa in vendita dei tagliandi d'ingresso ed alle modalità di accesso allo stadio "Domenico Francioni" di Latina. Si segnala ai tifosi e a tutte le parti interessate la necessità di rispettare in maniera perentoria le disposizioni e le misure organizzative stilate dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive nella determinazione nr.18/2019 del 24 aprile scorso. Più specificamente, i biglietti disponibili saranno esclusivamente quelli per il settore ospiti, nel limite stabilito dall'Autorità Provinciale di P.S., stimato in circa 500 unità: sarà possibile acquistare il tagliando (entro le 19 di sabato) solo nelle ricevitorie individuate dalle società, previa acquisizione del documento d'identità e successiva trasmissione delle liste alla Questura.La trasferta potrà essere effettuata solo con mezzi collettivi, alla presenza di personale messo a disposizione dalla società ospitata. Per ogni altra disposizione si rimanda alle comunicazioni ufficiali da parte delle autorità preposte».

