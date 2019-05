Comitato campano Figc, via libera dal direttivo della Lega alle elezioni

Il Consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, riunitosi ad Assisi in occasione del Torneo internazionale della Pace, dopo aver ascoltato la relazione del commissario straordinario del Comitato campano della Figc, Luigi Barbiero, gli ha dato il via libera per convocare l'assemblea delle società che dovrà eleggere il presidente e gli organi direttivi. Barbiero è in carica dallo scorso dicembre, in seguito alle dimissioni di alcuni consiglieri che hanno fatto decadere il Direttivo regionale guidato da Salvatore Gagliano.



Ad Assisi vi è stato anche l'incontro tra il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, e i rappresentanti della Lega Dilettanti: il presidente Cosimo Sibilia, il capo dell'ufficio legale Lucio Giacomardo, il presidente del collegio dei revisori dei conti Felicio De Luca e il commissario straordinario del Comitato campano Luigi Barbiero.

