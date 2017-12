Lnd Campania: scelti i nuovi tecnici: Scarfato e Chiancone coordinatori

di Giuliano Pisciotta

Il Comitato Campania della Figc-Lnd continua nel suo restyling dopo l'elezione del neo-presidente Salvatore Gagliano. Rinnovati in gran parte gli organi tecnici, in particolare per ciò che concerne le varie rappresentative regionali che parteciperanno agli eventi organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti.



Due i nomi di spicco. Il primo è Nino Scarfato, già presidente campano dell'Aiac (Associazione Italiana Allenatori di Calcio), nominato coordinatore tecnico regionale. Il secondo è Roberto Chiancone, confermato quale commissario tecnico di tutte le rappresentative di calcio a 11 della provincia di Salerno.



Gli altri allenatori incaricati sono Rolano Carullo (Juniores Regionale), Federico Cuomo (Allievi Regionali), Gennaro Monaco (Giovanissimi Regionali), Raffaele Ciccarelli (calcio femminile), Francesco Gargiulo (Juniores Regionale calcio a 5), Pasquale Campanile (Allievi Regionali calcio a 5), Antonino Conte (Giovanissimi Regionali calcio a 5) e Luigi Battistone (calcio a 5 femminile).



Per quanto concerne la delegazione provinciale di Salerno, i quadri tecnici sono completati da Ettore Avallone (coordinatore calcio a 11) e Vincenzo Verderame (coordinatore calcio a 5).

© RIPRODUZIONE RISERVATA