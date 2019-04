Lo Sporting Giffoni si appresta a sfidare il Real Pertosa

Lo Sporting Giffoni si trova al terzo posto in classifica con 42 punti frutto di 12 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte con la realizzazione di 36 gol mentre ha raccolto la palla in fondo al sacco per 24 volte. Lo Sporting Giffoni nell'ultimo turno in trasferta ha perso per 2-0 contro la compagine Prepezzanese che si colloca al secondo posto con 54 punti frutto di 16 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte. Nella prossima giornata di campionato lo Sporting Giffoni sfiderà il Real Pertosa che staziona all'undicesimo posto con 27 punti frutto di 8 vittorie, 3 pareggi e 13 sconfitte. Il Real Pertosa ha realizzato 53 reti mentre ha raccolto il pallone in fondo al sacco per 52 volte.

