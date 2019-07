Lo Sporting Pontecagnano riconferma i fratelli D'andria

La Società A.S.D. Sporting Pontecagnano è lieta di comunicare a tutti gli organi di informazione e ai propri sostenitori che i calciatori Giovanni e Paolo D’Andria vestiranno la casacca granata anche per la stagione 2019/2010.

Giovanni, classe ’85, fratello maggiore dei D’Andria, è una garanzia per il centrocampo ed un lusso per la categoria: numerose le esperienze tra i professionisti, tra cui Melfi, San Marino e Bellaria Igea ed in quarta serie con la Battipagliese.

Paolo, classe ’89, è reduce da importanti stagioni nel campionato di Promozione e ha rappresentato un pilastro fondamentale nell’undici titolare di mister Parisi che, all’occorrenza, ha potuto adattarlo sia come centrale di difesa che come interno di centrocampo.In bocca al lupo ad entrambi dal Presidente Sergio Mignoli.

Fonte: Campania Football

© RIPRODUZIONE RISERVATA