di Diego Scarpitti

Si spegne il sogno scudetto del Lollo Caffè Napoli in gara 4. Termina nuovamente 2-4 il lunch match, disputato al PalaMangano, in favore dei nerazzurri. I campioni d’Italia in carica accedono per la terza volta in finale, la seconda consecutiva. L’Acqua e Sapone Unigross affronterà l’Italservice Pesaro il primo giugno al PalaRoma di Montesilvano. Svanisce, così, il desiderio di allungare la serie playoff per capitan Massimo De Luca e compagni, che si complimentano con i quotati rivali.



Primo tempo in perfetta parità a Scafati. Ospiti in vantaggio con De Oliveira, poi acciuffati da Jesulito con un pregevole pallonetto.Nella ripresa i padroni di casa passano in vantaggio con il mancino numero 7. Illusione momentanea. Veemente la reazione dei ragazzi allenati da Perez: passivo ribaltato e scenario mutato Dal 2-1 al 2-4: Lukaian e la doppietta di Jonas, firmata in 14 secondi, sovvertono l’inerzia dell’incontro. A 6’20” dalla fine il time out di David Marìn prova a scuotere gli azzurri: «Crediamo in una rete, per avvicinarci. Non perdiamo la fede». Razionale il tecnico del Lollo Caffè, nel tentativo di riordinare le idee.Entra sul parquet Marco Ercolessi, per difendere il doppio vantaggio. Insistono, sperano, attaccano Paolo Cesaroni e soci ma la doppia parata di Mammarella a 46” dalla sirena stronca le velleità del Napoli. La carta del portiere di movimento (Jelovcic) non sortisce alcunché. Finisce tra gli applausi e gli abbracci per l’Acqua e Sapone. Esce a testa alta il Lollo Caffè Napoli: stagione positiva nel complesso.

