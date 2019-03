di Diego Scarpitti

Palinsesto ricco il venerdì sera. Anticipo del weekend per pallanuoto e futsal. Ingresso gratuito (ore 21) a Casoria e Villaricca. In piscina e sul parquet giocano in contemporanea Studio Senese Cesport-Roma Vis Nova, Lollo Caffè Napoli-Latina. Dallo smacco subito ai quarti di Final Eight di Coppa Italia (sconfitta a tavolino 6-0 e ricorso annunciato al Tar e al Coni) alla voglia di ripartire in fretta. Pesa come un macigno la semifinale negata. «Non guardiamo più indietro, tutti insieme dobbiamo avere la forza di scrivere una pagina importante nella storia di questo campionato», carica gli azzurri il presidente Ciro Veneruso, che ha radunato il team per una pizza da Ciro Oliva. «C'è il terzo posto da difendere. Siamo una grande famiglia, nessuno ci toglierà il sorriso», ammette il patron del Lollo, certo dell’immediato riscatto in campo da parte di capitan Massimo De Luca e compagni. Tre gare al termine della regular season, tre finali per definire il posizionamento in griglia, prima di affrontare la fase playoff.



Pronto a sigillare, come di consueto, la porta e a strabiliare pubblico e avversari con le sue performance, Francesco Molitierno avverte l’importanza di questi ultimi impegni in calendario. «Vogliamo arrivare nella posizione più favorevole, anche per sfruttare il fattore campo. Sfida difficile contro il Latina, perché i laziali vogliono salvarsi senza disputare i playout. Dovremo essere bravi a fare la partita e a concretizzare le tante occasioni che creiamo ogni volta». Uno dei portieri più forti in circolazione, già nel giro della Nazionale da diversi anni, Molitierno si riconferma una certezza, valore aggiunto del roster napoletano. «Lavoro ogni giorno di più, imparando da ogni piccolo errore. Invito tutti i tifosi a sostenerci a Villaricca, poichè abbiamo bisogno del loro appoggio, per arrivare più in alto possibile», osserva il numero uno del Napoli Calcio a 5. In panchina non ci saranno David Marìn e il suo vice Grimaldi, espulsi durante la trasferta di Rieti. Assente per squalifica il laterale paraguaiano Juan Adrian Salas, concesso un turno di riposo al brasiliano Vinicius Duarte. Napoli a 34, Latina a 12 punti.

