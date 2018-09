Mango avvisa il Giugliano Â«Attenzione al CasoriaÂ»

Il Giugliano affronterà l'Aversa Normanna. «è una squadra tignosa e in crescita - sottolinea Franco Mango, direttore sportivo del Giugliano - Oggi sarà una gara da prendere con le molle. Il Casoria è una signora squadra e non possiamo in alcun modo sottovalutare l'impegno». In casa gialloblu restano da sciogliere i nodi legati all’undici che scenderà in campo nel pomeriggio. Al vaglio del tecnico De Stefano e dello staff sanitario le condizioni di Caso Naturale, uno dei migliori in questo scorcio iniziale di stagione, e del motorino di centrocampo Panico. I due non sono al meglio. Caso Naturale è reduce da un problemino alla schiena, mentre per Panico si tratta di un lieve fastidio muscolare.

