Carpisa Napoli riparte da Marino: riconfermato l'allenatore

Sarà ancora Peppe Marino a guidare il Napoli Femminile nella stagione 2019-2020 di serie B. Il tecnico della promozione ha rinnovato il suo contratto ed è già al lavoro per creare una squadra competitiva che possa puntare subito al doppio salto di categoria. «La gioia di potermi legare a questa piazza per altri due anni è immensa – spiega Marino -. Il mio obiettivo è di restare il più a lungo possibile con questi colori. Napoli rappresenta tanto per me e dopo i risultati dell’anno scorso abbiamo il dovere e l’obbligo di confermarci e ritornare in serie A, anche se serviranno umiltà, sudore, sacrificio e tanto lavoro. La città, il presidente e tutto il movimento femminile campano meritano palcoscenici superiori».



In attesa dell’arrivo dei primi acquisti, la società sarà impegnata mercoledì 3 luglio alle ore 19 all’Istituto Grenoble di Napoli in una manifestazione promozionale del calcio femminile che prevede la proiezione del film di Julien Hallard «Comme des garçons», che racconta la nascita del movimento calcistico femminile in Francia. Sarà presente il presidente del club, Lello Carlino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA