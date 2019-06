Marzano, Ufficiale il nuovo tecnico Giovanni Tanzillo

Il Marzano si appresta a disputare il suo primo storico campionato di promozione con il nuovo tecnico Giovanni Tanzillo.

Il Marzano, oltre ad annunciare il nuovo tecnico, conferma il direttore sportivo Gennaro Ariano e l'allenatore in seconda Antonio Della Pietra.

Il neo tecnico del Marzano, vanta diverse esperienze, come allenatore in seconda, in serie D con Frattese,Savoia e Nola al fianco di tecnici esperti come Nello Di Costanzo, Franco Fabiano e Stefano Liquidato.

Sfida molto importante ed ambiziosa per il tecnico che, finalmente, potrà esprimere al meglio il proprio calcio.

