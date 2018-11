Maued, Illiano è il nuovo allenatore

La Maued Sport ha il piacere di annunciare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a mr. Gennaro Illiano ex trainer della Puteolana 1909 (Promozione) ed ex Monte di Procida (Promozione). Ha vinto il campionato di prima categoria con la Bacoli Sibilla. Il nuovo mister ha già visionato la squadra nella serata di ieri, prendendo contatto con i ragazzi in vista del delicato match di domenica contro il Procida. Le parole di mister Umberto Marino (dimissionario): "Il mio percorso in panchina per la Maued termina qui, ora ne inizierà un altro dalla scrivania per permettere a questa società di continuare a crescere come fatto in questi quattro meravigliosi anni. L'obiettivo sarà creare una società che possa essere da modello per il calcio dilettantistico".

© RIPRODUZIONE RISERVATA