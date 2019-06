Maued Sport, Marino: «Bisogna voltare pagina»

In casa Maued Sport 80144 si pensa a programmare per la prossima stagione dopo aver smaltito alcune settimane dalla delusione della retrocessione. A parlare ci pensa Umberto Marino, responsabile a 360° degli spartani: «Abbiamo già detto tanto sull'anno che è stato, bisogna voltare pagina. Per il prossimo campionato sono abbastanza contrario alla richiesta di ripescaggio: dobbiamo essere bravi a riconquistare sul campo quello che il campo stesso ci ha tolto. Al momento ci sono tanti punti interrogativi, l'unica cosa certa è che dopo un anno di pellegrinaggio torneremo nella nostra casa, il Comunale di San Pietro, dove svolgeremo gli allenamenti alle 14.00 indipendentemente dal campionato che andremo a disputare. Una scelta che sicuramente comporterà delle complicazioni nella formazione della rosa, ma che porterà i suoi benefici sotto tanti altri aspetti. Il primo obiettivo da porsi è formare un assetto societario serio e duraturo. Fatto questo, passeremo all'aspetto tecnico».

