Altro rinnovo in attacco per il San Giorgio.

L'attaccante esterno Ernesto Minicone darà il suo contributo per la prossima stagione granata. Calciatore molto utile nella fase offensiva, oltre che per la fase realizzativa anche per gli assist che riesce a fornire ai compagni di squadra sia in azione che con i calci da fermo. In bocca al lupo Ernesto!

