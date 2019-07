«Palabarbuto casa del basket e sede del Futsal Fuorigrotta»

di Diego Scarpitti

«Sarà una stagione esaltante». Certezze e speranze si fondono per Serafino Perugino, presidente del Futsal Fuorigrotta. Il sogno è alle porte per il calcio a 5 all’ombra del Vesuvio. E la stretta di mano con l'assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, sancisce definitivamente il nuovo corso. PalaBarbuto casa del basket e sede del futsal, contenitore di sogni ed emozioni, rinnovato con le Universiadi 2019. Unica compagine napoletana in serie A2, dopo la mancata iscrizione al campionato di serie A1 del Lollo Caffè Napoli, il Futsal Fuorigrotta intende portare alla ribalta e rilanciare l'immagine sportiva della città, con progetti ambiziosi. «Auspichiamo si possa cooperare con il Napoli Basket e creare una sinergia e un polo sportivo. La pallacanestro vanta una grande tradizione cittadina: siamo e saremo i loro primi tifosi. Anche noi abbiamo conquistato sul campo la serie A2 e lotteremo per vincere», ammette il patron Perugino.



Procedure espletate nei tempi e nei modi previsti. «Gli impianti polivalenti permettono l'utilizzo della struttura ad entrambe le società, superando una concezione monopolistica e arcaica. E c'è totale disponibilità a trovare punti in comune con il Napoli Basket. Dobbiamo essere coesi e compatti, per far sì che il PalaBarbuto diventi una vera cittadella dello sport, volta all'aggregazione sociale e alla crescita dei giovani». Si affacciano sul palcoscenico nazionale, con forza e veemenza, due società che possono coesistere e cooperare tranquillamente. Ufficializzato a Palazzo San Giacomo il new deal sul parquet. «Incontro molto cordiale con l’assessore allo sport Ciro Borriello. C’è sempre stato il supporto dell’Amministrazione comunale. Ora dobbiamo procedere con l’omologazione e prenderemo cura della tracciabilità e delle porte. Dobbiamo soltanto disciplinare gli orari».



Piena sintonia e disponibilità mostrata dalle istituzioni, per consentire che il palasport di viale Giochi del Mediterraneo diventi la casa di entrambe le società. «Il calcio a 5 è lo sport più praticato, lo dicono i numeri. Vogliamo coinvolgere scuole e ragazzi, ci impegneremo nel sociale, siamo vice-campioni d'Italia con gli Allievi e l'Under 19 ha raggiunto grandi risultati con numerosi ragazzi partenopei, diventeremo un punto di riferimento. E’ una sfida che parte da Napoli, senza se e senza ma. Coinvolgeremo tutti gli enti, per aggregare tanti ragazzi. Ringrazio il sindaco, Luigi de Magistris, e il presidente della commissione sport del Comune di Napoli, Carmine Sgambati».



Unione d'intenti e convergenza totale, affinchè il PalaBarbuto diventi il quartier generale del Futsal Fuorigrotta. «E non vediamo l'ora che inizi il campionato. Il Comune sostiene tutti gli sport praticati in maniera sana, che portano in alto il nome della città. Il futsal è in forte crescita e il club di Serafino Perugino ha guadagnato con merito la A2: ha pieno diritto di rappresentare Napoli e il calcio a 5 deve diventare un punto di riferimento per i giovani della città».



