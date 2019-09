di Diego Scarpitti

Lisette Tammik e Martina Gelmetti regalano i primi tre punti stagionali al Napoli femminile. Partono con il piede giusto le ragazze di Giuseppe Marino, che in trasferta regolano 2-1 il Cesena Castelvecchio nell’impianto di Martorano. Esordio positivo per la squadra del presidente Lello Carlino, neopromossa in cadetteria, animata da fondate ambizioni di approdare nella massima serie. A dar fuoco alle polveri al 30’ l’attaccante estone classe 1998, già capocannoniere dello scorso campionato in C. Pareggio delle bianconere dopo due minuti con il rigore trasformato da Petralia. La rete decisiva del numero 11 al 54’ riporta nuovamente in vantaggio le azzurre, che difendono con gli artigli il risultato anche in inferiorità numerica, complice l’espulsione del capitano Emanuela Schioppo al 65’ per somma di ammonizioni.



«Contava soprattutto portare a casa la vittoria, ci siamo riusciti e questo è fondamentale. La prestazione delle ragazze è stata in parte influenzata dalla tensione dell’esordio, non ho visto una manovra fluida, che mi auguro di vedere prossimamente. Oggi, più del gioco, contava il risultato. Quello di Cesena è un campo ostico e lo sarà per tutti. La nostra partenza è stata senz’altro positiva. Adesso iniziamo a pensare al prossimo impegno», dichiara soddisfatto il tecnico Marino.



Ad impreziosire la rosa è arrivata il centravanti Anita Coda, con il chiaro intento di rinforzare il reparto offensivo. Serviranno anche i gol della calciatrice proveniente dal Milan, per puntare in alto ma soprattutto le parate di Federica Russo, ex portiere della Juventus, determinante nel blindare la porta.



Domenica prossima 22 settembre il Napoli affronterà tra le mura amiche il San Marino (ore 15), in un torneo in cui le prime due classificate accederanno direttamente in serie A. E’ quanto sognano Emanuela Schioppo e socie, ovvero chiudere la pratica definitivamente entro il 17 maggio 2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA