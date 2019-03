di Diego Scarpitti

«Napoli non è Gomorra». Non amano le mezze misure i tifosi azzurri, tanto da precisare il loro pensiero in tribuna a Villaricca. Concetto semplice dal contenuto profondo, esposto con uno striscione in bella mostra. Netta presa di distanza e nessuna immedesimazione. Primi su ogni pallone, capitan Massimo De Luca e compagni liquidano in scioltezza la pratica Latina (6-1). Allarga le braccia e prega il fervente Paolo Cesaroni sul parquet: una piacevole scoperta. Si ripropone anche nel futsal all’ombra del Vesuvio il binomio sport e fede, modello credibile per tanti giovani atleti e non solo. Basta un tempo al Lollo Caffè per ribadire la supremazia territoriale. Tecnica, velocità e potenza al servizio del gruppo: la doppietta di Edimar Dos Santos Dimas dà fuoco alle polveri. Ruba la scena anche il 22enne pivot spagnolo Cristian Rubio, autore del 3-0, mentre apprezza lo spettacolo il tecnico (squalificato) David Marin presente sulle gradinate. Panchina in ottime mani, affidata a Mauricio De Andrade, allenatore dell’under 17.



Napoli implacabile e travolgente, che conquista anche un rigore. Antonito commette fallo di mano e si fa espellere. «Penna bianca» Felipe Mancha trasforma dal dischetto (4-0). Si sbriciola la squadra di Alfredo Paniccia e Sebastian Vargas Chano firma a 3” dalla fine del primo tempo la rete del 5-0. Nella ripresa De Luca sigla il 6-0 e Jurij Bellobuono, schierato al posto di Francesco Molitierno, subisce soltanto il gol di Dener. Spazio, infine, ai giovani Amirante, Giuseppe e Pasquale Moccia. «Siamo terzi e adesso ci aspetta il derby con la Feldi Eboli. Non c’è voglia di rivalsa per quanto successo in Final Eight, ma solo la volontà di batterli ancora, per la terza volta, sul campo», annuncia il mancino De Luca. In classifica Lollo a 37 punti. Venerdì 5 aprile (ore 20.30) super sfida contro Nunzio Frosolone e soci a Villaricca. Spettacolo certamente assicurato.

