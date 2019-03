Nocerina, i convocati di mister Viscido

La Nocerina ha reso noto la lista dei giocatori convocati da mister Viscido per la gara in trasferta contro il Troina che è in programma domani, mercoledì 27 marzo, alle 14.30 allo stafio "Silvio Proto". Ecco i convocati: Portieri: Novelli, Ruocco; Difensori: Ansalone, Caso, Montuori, Salto, Tipaldi, Vuolo; Centrocampisti: Cardone, De Feo, Di Crosta, Ferraioli, Festa, Odierna, Pecora, Vatiero; Attaccanti: Capaccio, Giorgio, Orlando, Simonetti; Indisponibili: Feola, Iodice, Riccio, Ruggiero (infortunati).

