Nocerina, il messaggio del presidente Maiorino ai propri tifosi

Il presidente della Nocerina, Paolo Maiorino, si rivolge ai propri sostenitori con un comunicato ufficiale: «Carissimi tifosi, in molti si stanno chiedendo il perché non ci sia stata nessuna conferenza stampa come annunciato dopo la partita col Marsala, non c’è nessun segreto o piano da nascondere. Se fin ora non mi sono ancora pronunciato è perché sto lavorando per il futuro della Nocerina e finché non avrò tutto bene in chiaro e non avrò la certezza dei fatti non parlerò di niente, soprattutto per evitare speculazioni com’è già successo in questi giorni di silenzio rischiando di mandare all’aria quanto di buono abbiamo fatto fin ora. Tengo alla Nocerina quanto ci tenete voi e mai potei pensare di danneggiare la storia centenaria di questa gloriosa società».

