Pochi giorni fa il Nola ha esonerato il tecnico Liquidato, a causa delle ultime uscite stagionali non proprio brillanti: fatale all'ex allenatore dei bianconeri il ko in casa contro il Pomigliano. La società è dunque alla ricerca del nuovo tecnico, come dice anche il presidente Alfonso De Lucia: "Non è stato facile esonerare Liquidato, anzi è stata una decisione piuttosto sofferta, però dovevo dare una scossa alla squadra. Attualmente non c'è una certezza per la nostra panchina, sto valutando la soluzione interna, ossia De Sarno, il tecnico della juniores, mentre posso dire che abbiamo avuto un contatto con Simonelli, ma è ancora presto per parlarne".

