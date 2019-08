Nola, i convocati per il match contro il Marina

Prima volta in campionato per il tecnico nolano Gianluca Esposito sulla panchina del Nola, il quale alla vigilia della gara contro il Marina ha dichiarato: “Emozionato e carico. La squadra arriva bene sul piano atletico, essendo un progetto nuovo come gruppo e come staff è ancora presot per vedere il vero volto di questo Nola”

I CONVOCATI DI ESPOSITO: Non saranno della trasferta gli attaccanti Cappiello e Serrano e centrocampisti Cardone e Catavere. Di seguito i 20 convocati di mister Esposito:

Portieri: Capasso, Anatrella; difensori: Guarro, Mileto, Gargiulo, Raimondi, Reale, Marrella, Sannia S.; centrocampisti: Langella, Calise, Gaye, Di Costanzo, Todisco; attaccanti: Esposito, Stoia, Di Caterino, Giliberti, Chiacchio.

