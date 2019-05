Nola, la salvezza passa per il Novi d'Angri

Tutto pronto per lo spareggio salvezza del Nola. I bianconeri devono confermarsi in Serie D attraverso il playout contro la Sarnese, altrimenti sarà costretto a disputare la prossima stagione il campionato d'Eccellenza. Il Nola dunque si gioca questa importante permanenza contro i salernitani in 120' allo stadio Novi di Angri e non più allo Squitieri. La Sarnese vuole dare un'impronta decisiva alla propria stagione, magari finendola con una grande salvezza, visto che l'annata non è stata delle migliori: bisogna salvare quel poco di buono che è stato costruito in questo campionato, lo sanno bene entrambe le squadre. Ultimo atto di un'annata da dimenticare.

