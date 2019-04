Nola, Mazzone allenatore pro tempore

Un inizio di settimana molto difficile per il Nola, che ha dovuto separarsi dal tecnico Liquidato. Questa decisione è stata presa da entrambi le parti, anche a causa dei fischi dopo il ko interno contro la Sarnese. Nel mancante mese e mezzo la società ha deciso di prendere una decisioni temporanea, scegliendo una figura interna. Si allontana anche l’ipotesi di un ritorno in sella di Antonio De Sarno, il quale ha raggiunto anche buoni risultati tanto da ricevere anche gli apprezzamenti di alcuni tifosi nolani. Insomma il Nola disputerà le prossime gare, a cominciare dalla prossima in trasferta ad Altamura con il preparatore dei portieri Mazzone in panchina.

