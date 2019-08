Nola, tris di acquisti: ecco Raimondi, Calise e Di Costanzo

Marcare stretto e far ripartire il gioco non sarà l’unico compito per Mileto e Guarro la prossima stagione. Durante la settimana, gli toccherà vestire i panni dei professori, perché di ragazzi giovani e talentuosi, pronti ad imparare tutti i segreti della difesa, ce ne sono parecchi. E con gli acquisti di Velio Raimondi e Giuseppe Calise, gli iscritti al corso di “leader difensivo” sono già saliti a 5. Senza dimenticare Francesco Di Costanzo, da poco uscito dall’alveo dei fuoriquota, ma con tanta voglia di emergere.

