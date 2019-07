Nuova conferma per il Savoia: rinnova il classe 2000 Liguoro

In vista del prossimo campionato di serie D, il Savoia del nuovo allenatore Parlato, rinnova il contratto del trequartista Pasquale Liguoro. Ecco il comunicato del club che annuncia la conferma del classe 2000:

La costruzione di una rosa calcistica impone tempo, attenzione ai particolari, decisioni importanti da prendere. L’U.S. Savoia si è seduta da qualche settimana al tavolo per mettere insieme i pezzi del puzzle biancoscudato. Tra i bianchi di Torre Annunziata, versione 2019/2020, figurerà anche Pasquale Liguoro. Il trequartista classe 2000, ex elemento del settore giovanile della Virtus Entella, è reduce da 6 mesi con la casacca del Savoia e ne trascorrerà altri 12 con essa tatuata addosso come una seconda pelle. La sua riconferma va letta in ottica “under”, visto che il giovanissimo napoletano andrà ancora a rimpolpare tale settore della rosa. Si tratta, sicuramente, di un elemento dall’alto potenziale su cui mister Parlato potrà lavorare per forgiare il suo talento. Liguoro, appena dopo aver firmato, si è così espresso all’alba della sua seconda esperienza in quel di Torre Annunziata: «Sono onorato di far parte ancora del Savoia e sono animato da tanta buona volontà ed entusiasmo. Darò tutto me stesso per portare il Savoia ai massimi risultati. Il mio obiettivo è quello di fare un grande campionato e, come ho già detto, ce la metterò tutta. Non vedo l’ora che la nuova stagione abbia inizio».

