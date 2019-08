Nuovo tassello per il Casoria, arriva Davide Vincenzo Esperimento. Classe '93, settore giovanile nel Napoli (con lui anche Izzo e Lorenzo Insigne), Primavera con la Juve Stabia, quindi 12 presenze in C2 con il Mantova, prima del rientro in Campania, dove ha indossato le maglie di Puteolana (due stagioni in D), Sibilla Bacoli (Campionato di Promozione vinto) e Monte di Procida; nell'ultima stagione l'esperienza a Casal di Principe e poi a Scafati.

Dotato di esplosività e fisicità, un vero jolly della difesa (sia a tre che a quattro), potendo interpretare il ruolo di terzino su ambo i lati e centrale; nella sua carriera ha giocato anche come esterno in una mediana a cinque. "Ringrazio la società e il mister per la fiducia, nonché il mio amico Emanuele Marzocchi che ha reso possibile questa trattativa; voglio fare bene e mettermi in mostra con una maglia importante come quella viola".

