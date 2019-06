Ordine dei Commercialisti di Napoli, missione scudetto a Cervia

Dal 13 al 15 giugno la squadra di calcio dell’Ordine dei Commercialisti di Napoli proverà a riconquistare lo scudetto di categoria. La final four, che quest’anno si tiene a Cervia, sulla Riviera Romagnola, vedrà la squadra partenopea sfidare quella di Palermo in semifinale. Nell’altra saranno di fronte le formazioni di Bari e Catania.



Gli atleti napoletani, guidati anche quest’anno dal tecnico Alberto Arbitrio (ex Catanzaro in serie A), dopo aver stravinto il girone di qualificazione, hanno eliminato prima il Parma e poi i campioni d’Italia del Benevento. La squadra, anche quest’anno supportata dallo sponsor Ranocchi Napoli, è un bel mix di esperienza e gioventù e dopo aver conquistato nella passata stagione la Coppa Italia, mira quest’anno dichiaratamente al titolo nazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA