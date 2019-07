Palmese, che colpo: è fatta per Olivieri

Un colpo da novanta per la Palmese: la società rossonera ha comunicato di aver tesserato il forte centrocampista Mimmo Olivieri. Metronomo del centrocampo, piedi di velluto e ottima visione di gioco sono solo alcune delle sue caratteristiche. Il calciatore seguito già nella passata stagione, non ha avuto dubbi nell’accettare il progetto rossonero, dimostrando da subito coinvolgimento e passione. Olivieri inoltre porta con se un bagaglio di esperienza non indifferente, avendo nella sua carriera vinto praticamente in ogni piazza in cui ha giocato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA