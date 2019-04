Per il Marcianise una stagione da record

Il Marcianise ha già vinto il campionato di Promozione, girone A, con 67 punti frutto di 20 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte. La banda di Valerio ha 67 punti in classifica conseguenza di 20 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte con la realizzazione di 82 reti mentre ha raccolto la palla in fondo al sacco per 26 volte. Nel prossimo turno di campionato il Marcianise nell'ultima giornata di campionato sfiderà la Maddalonese che occupa il decimo posto in classifica. Tra il Marcianise e il Montesarchio, al secondo posto, ballano 11 punti di differenza. Per la squadra biancoazzurra è una stagione da record perchè non solo è riuscita a stravincere il campionato di Promozione ma si è anche aggiudicata la Coppa Italia Promozione.

