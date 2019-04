Per l'Albanova una stagione per crescere

L'Albanova ha concluso il suo campionato di Eccellenza al sesto posto con 49 punti frutto di 14 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte. La squadra dopo trenta giornate di campionato ha segnato 52 reti mentre invece ha raccolto la palla in fondo al sacco per 31 volte. L'Albanova ha pareggiato per 2-2 in casa contro il Barano nell'ultima giornata di campionato che ha concluso il suo torneo al terzultimo posto. Per l'Albanova si è trattata di una stagione di transizione conclusasi dietro l'Afro Napoli che si è collocata al quinto posto con 55 punti.

