Per San Marzano, arriva il giovanissimo Cascone

Un acquisto di prospettiva quello messo a segno dal Per San Marzano, compagine salernitana di Promozione, nella giornata di oggi. Si tratta del giovanissimo attaccante Alessandro Cascone, classe 2001. Ecco la nota ufficiale del club: "Il San Marzano ufficializza l'acquisizione delle prestazioni sportive di Alessandro Cascone, attaccante classe 2001. Cresciuto calcisticamente nel vivaio del Victoria Marra ha poi vestito il colori del Palermo e della Reggina 1914, società di provenienza. Per il buon esito dell'operazione che durava già da qualche settimana tanto ha inciso la volontà della società scafatese che, ancora una volta, ha scelto il San Marzano per dare spazio ai suoi giovani".

