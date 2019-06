Pianura, la conferma di Montefusco

La dirigenza del Pianura si sta rimboccando le maniche per confermare anche nella prossima stagione quanto già fatto vedere in questo campionato con la vittoria del torneo e col conseguente salto di categoria. La prima notizia positiva è la riconferma ufficiale dell'allenatore Tiziano Montefusco che guiderà quindi gli azzurri anche nella stagione 2019-2020. Nei prossimi giorni saranno annunciati i nomi dei collaboratori del tecnico.

Società vigile anche per quanto riguarda il mercato dei calciatori: dopo aver salutato e ringraziato tutti i protagonisti della trionfale stagione appena terminata infatti, la dirigenza azzurra è già al lavoro per mettere a disposizione di mister Montefusco una rosa pronta ad affrontare nel migliore dei modi il prossimo campionato di Promozione.

